Tenista sérvio Novak Djokovic bate Coric e vence Masters 1.000 de Xangai

Lusa Comentários 14 Out, 2018, 12:09 | Outras Modalidades

Djokovic, que somou o quarto título em Xangai e o 32.º Masters 1.000 da carreira, superou Coric em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num embate que durou uma hora e 36 minutos.



O sérvio só enfrentou um ponto de ‘break’ ao longo de todo o encontro, no sexto jogo do segundo ‘set’, mas conseguiu anulá-lo, numa semana em que venceu os seus 47 jogos de serviço.



Com os resultados de Xangai, Djokovic vai ascender ao segundo lugar do ‘ranking’ mundial, por troca com Federer, e colocar-se a apenas 35 pontos do líder, o espanhol Rafael Nadal, que também é o recordista de torneios Masters 1.000, com 33.