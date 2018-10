Tenista Simona Halep tem hérnia discal e fica de fora nas próximas semanas

Lusa Comentários 02 Out, 2018, 15:52 | Outras Modalidades

"Fiz uma ressonância magnética nas costas e descobri que tenho uma hérnia discal. Falarei nos próximos dias com os médicos, mas espero voltar brevemente", explicou a tenista, na sua conta oficial de Twitter, aproveitando também para agradecer todo o apoio dos fãs após o seu abandono da prova.



Primeira cabeça-de-série em Pequim e vice-campeã no ano passado, Simona Halep retirou-se do 'court' depois de perder o primeiro parcial do encontro por 6-1, diante da tunisina Ons Jabeur, em embate disputado no domingo.



A campeã deste ano em Roland Garros deverá ficar de fora nas próximas semanas, não se sabendo ao certo o tempo de paragem.