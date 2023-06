Jogos Europeus: Terceira edição aberta oficialmente em Cracóvia

"Declaro abertos os III Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska de 2023", declarou o dirigente, no final da cerimónia, pouco antes de ser acesa a chama olímpica no estádio.

O momento protocolar ficou ainda marcado pelos muitos assobios a Jacek Sasin, que se demitiu hoje do Governo polaco, como outros `vices`, reformulado para permitir o regresso de Jaroslaw Kaczinski, que tinha abandonado há um ano, antes das eleições no outono, bem como para Duda, que hoje entronizou o novo governante.

Numa casa que se foi compondo até não sobrarem quase lugares nas bancadas, foi uma cerimónia mais despida do que o habitual, sem a `explosão` e mistura de disciplinas artísticas que normalmente pontua estes eventos, aqui retendo apenas o orgulho na História da nação.

Como é costume, a Grécia abriu o desfile, a que se seguiram as delegações em ordem alfabética, até que Portugal passou no 35.º posto, com parte dos atletas convocados, uma vez que nem todos os 206 puderam marcar presença dada a dispersão, por dias e por cidades distantes, do evento, levando ainda assim uma das maiores comitivas presentes na cerimónia - além de uma das ovações mais entusiastas.

As maiores saudações, de resto, ficaram guardadas para a Ucrânia, país vizinho invadido pela Rússia, e os anfitriões, que desfilaram logo a seguir.

Antes, a cerimónia em si contou com momentos musicais, de dança e de teatro que repassaram a história daquela nação, da sua formação à segunda universidade mais antiga da região, em Cracóvia, apenas atrás da de Praga.

Foi nessa `casa` que estudou Copérnico, mas o evento lembrou também a nativa de Varsóvia Marie Curie, além de figuras mais recentes, como o Papa João Paulo II ou o `inevitável` futebolista Robert Lewandowski.

Frederic Chopin, o mais famoso compositor polaco, foi interpretado num dos recitais da noite, que teve atuações de Tribbs, um dos mais populares DJs do país, da cantora Roxy Weigel e dos ucranianos Kalush.

A cerimónia ligou ainda parte de um poema de Wislawa Szymborska, homenageada no recinto, aos seus mais famosos atletas, com a maior ovação para a tenista Iga Swiatek, num guião que passou em revista também lendas do país, do dragão de Cracóvia a uma nação erguida em torno do eixo de cidades nas margens do rio Vístula, da que dá casa aos Jogos Europeus à capital, Varsóvia, e a Torun.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.