Terceira jornada dos Nacionais de natação com mais dois recordes absolutos

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 21:09 / atualizado em 03 Ago, 2019, 21:10 | Outras Modalidades

A atleta da Sanjoanense fez a marca de 25,56 segundos nos 50 metros livres, batendo o anterior recorde, que lhe pertencia, de 25,66, conseguido em Oeiras, em 27 de julho de 2018.



A equipa feminina do Algés e Dafundo, com o tempo de 1.56,39 minutos, nos 4x50 metros estilos, bateu um recorde com nove anos, feito pelo FC Porto (1.56,50), em 10 de abril de 2010, em Coimbra. Nos masculinos, o Sporting levou a melhor, em 1.43,03.



Outro nadador em evidência foi Gabriel Lopes, que 'bisou', com vitórias nos 200 metros bruços (2.14,25 minutos) e nos 100 costas (55,10 segundos), prova em que a colega da Louzan Natação Camila Rebelo ganhou em femininos, com o tempo de 1.03,97 minutos.



Nos 400 metros livres, os triunfos sorriram ao Sporting de Braga, com José Lopes a vencer nos masculinos, em 3.53,66 minutos, e, nos femininos, em 4.14,02, Tamila Holub, que continua a dominar a categoria de livres, após ter vencido os 1.500 e 200 nos dois primeiros dias.



O Benfica também teve um dia positivo, ao ver Victoria Kaminskaya ganhar os 200 metros bruços, com o tempo de 2.28,68 minutos, e Miguel Nascimento ser o primeiro nos 50 livres (22,52 segundos).



Ana Catarina Monteiro, do Vilacondense, e Glauber Silva, do Foca, ganharam os 100 metros mariposa em femininos e masculinos, com 1.00,67 minutos e 55,20 segundos respetivamente.



Nota ainda para três recordes nacionais conseguidos hoje nos juvenis, com Paulo Vakulyuk, do Torres Novas, a vencer com o tempo de 56,05 segundos, ultrapassando o registo de juvenil A de Pedro Oliveira (56,11), que durava desde 29 de julho de 2004.



O segundo classificado, Diogo Ribeiro, do União de Coimbra, obteve a marca de 56,61, mais rápida do que o seu recorde juvenil B (57,23), que tinha feito em 06 de abril.



Mariana Cunha fez recorde nacional juvenil A, com o tempo de 1.01,69 minutos, superando o anterior tempo, de 1.01,86, feito em Baku, em 24 de julho, que também pertencia à atleta da Fluvial Portuense.



A quarta e derradeira jornada dos Nacionais absolutos e de juvenis/Open de Portugal acontece no domingo, com as eliminatórias às 09:00 e as finais às 16:00.