Terceira linha Rafael Simões também vai ser ouvido por Comissão Disciplinar

O avançado é o segundo elemento dos `lobos` a ser notificado para comparecer perante a CDI, em menos de 24 horas após o término do encontro frente aos galeses, após Vincent Pinto ter recebido `convocatória` semelhante devido ao cartão vermelho visto aos 77 minutos do encontro.

"Rafael Simões vai comparecer perante uma CDI em Paris, após ter sido citado por uma infração à Lei 9.13 (placagem perigosa) no jogo de Portugal no Grupo C do Campeonato do Mundo2023 contra o País de Gales. A audição terá lugar em 19 de setembro", escreveu a World Rugby, em comunicado.

A CDI que vai auscultar Rafael Simões é a mesma que vai analisar o cartão vermelho a Vincent Pinto e será presidida pelo francês Jean-Noël Couraud, coadjuvado pelo antigo treinador escocês Frank Hadden e pelo antigo jogador inglês Leon Lloyd.

Contactada pela agência Lusa sobre a citação ao terceira linha, fonte oficial da Federação Portuguesa de Râguebi lembrou que "tal como diz o protocolo", o organismo só pode pronunciar-se "depois da audiência e da decisão"

"Neste momento, o processo está em curso e a ser devidamente acompanhado pela FPR", referiu a mesma fonte.

Horas antes, ainda antes de ser conhecida a notificação a Rafael Simões, o selecionador Patrice Lagisquet contestou o cartão vermelho mostrado a Vincent Pinto no encontro com o País de Gales, no decorrer de uma sessão de `rescaldo` do encontro com o País de Gales.

"Espero que cancelem o cartão vermelho e fique apenas amarelo. Podem fazê-lo, já o fizerem com outros jogadores, e penso que é o adequado nesta situação. Se virmos a posição do Vincent Pinto, ele estava no ar, a virar-se para proteger a bola, e perdeu o equilíbrio nessa ação", justificou o técnico francês.

As audições numa CDI são uma prática `regulamentar` no râguebi após ações disciplinares graves identificadas em campo pelo árbitro ou posteriormente pelos comissários de jogo.

Portugal perdeu com o País de Gales no sábado, por 28-8, na estreia no Mundial de râguebi de França2023.

A seleção portuguesa defronta ainda, no Grupo C, a Geórgia (sábado), a Austrália (01 de outubro) e as Fiji (08 de outubro).

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.