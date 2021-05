Teresa Bonvalot conquista Caparica Surf Fest

“Estou muito feliz, foi um evento incrível, foi a minha primeira vitória QS, e a minha primeira final. Já tinha feito muitos terceiros e quintos lugares, e por isso estou muito feliz por vencer, ainda para mais em casa, em Portugal. E numa final com outra portuguesa. O segredo foi tentar surfar ao máximo e divertir-me”, disse Teresa Bonvalot.



A surfista portuguesa disse que “as ondas estavam divertidas, embora pequenas”, revelando que apenas tentou “surfar e ser inteligente”.



“Agora é treinar para o próximo evento, estou muito focada, até porque amanhã (segunda-feira) vou já para El Salvador, para tentar alcançar um lugar nos Jogos Olímpicos”, disse a surfista, que vai participar nos ISA World Surfing Games, que decorrem de 29 de maio a 6 de junho.



Mafalda Lopes, também em estreia em finais do circuito, terminou a prova com 10,77 pontos (5,50 e 5,27).



“Estou muito feliz de ter chegado à final, todos os meus amigos e família estão aqui, este é um sítio muito especial para mim”, disse Mafalda Lopes.







A prova masculina foi ganha pelo basco Ruben Vitoria, com 18,53 (9,40 e 9,13), batendo na final o francês Charly Martin, que terminou com 15,47 (8,07 e 7,40).