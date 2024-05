Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins avançam para os `oitavos` do Sydney Surf Pro

As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins avançaram hoje para os oitavos de final no Sydney Surf Pro, segunda etapa do circuito Challenger Series, enquanto Francisca Veselko foi eliminada na ronda de 32.

A olímpica Teresa Bonvalot somou 11,43 pontos na terceira bateria, sendo apenas superada pela norte-americana Alyssa Spencer (11,73) e fazendo melhor do que a espanhola Ariane Ochoa (5,76) e a australiana Rosie Smart (2,10).



Também Yolanda Hopkins, quinta classificada em Tóquio2020, foi segunda no seu ‘heat’, vencido pela australiana Isabella Nicholls (13,40). A portuguesa fez 12,50 pontos, mais do que a japonesa Amuro Tsuzuki (10,83) e a sul-africana Sarah Baum (7,73).



Nos ‘oitavos’, Hopkins irá enfrentar Keala Tomoda-Bannert, do Havai, enquanto Bonvalot lutará por um lugar nos quartos de final com a canadiana Erin Brooks.



Já Francisca Veselko foi eliminada e acabou a competição no 25.º lugar, ao somar 6,57 pontos no ‘heat’ 4. A portuguesa foi última na sua bateria, atrás de Brooks (14), da norte-americana Kirra Pinkerton (12,27) e da havaiana Eweleiula Wong (7,40).