Teresa Bonvalot nos "quartos" na prova de surf da Ericeira

Teresa Bonvalot, de 20 anos, que se sagrou recentemente campeã nacional pela terceira vez, ficou no primeiro lugar da quarta bateria da primeira ronda desta prova especial da Liga Mundial de Surf (WSL), com uma pontuação de 11,46 pontos (em 20 possíveis), com a espanhola Nádia Erostarbe no segundo posto (10,77) e com a portuguesa Francisca Veselko na terceira posição (7,44).



"Foi um bocado difícil, porque não há muitas ondas boas, mas consegui encaixar no ‘heat' e estou feliz por estar na próxima ronda sem ter que ir à ronda de eliminação", assinalou aos jornalistas a surfista de Cascais.



Quanto às outras portuguesas, Carolina Mendes (12,07) e Camila Cardoso (5,67) ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente, na segunda bateria, que foi conquistada pela francesa Johanne Defay (13,27), atleta que integra a elite mundial.



Na terceira bateria, vencida pela francesa Pauline Ado (que também já correu no circuito principal feminino da WSL), com 15 pontos, a nota mais alta da manhã entre as senhoras, as lusas Yolanda Hopkins (9,93) e Mafalda Lopes (9,07) ocuparam as seguintes posições.



No primeiro "heat" da ronda um, que não contou com atletas portuguesas, foi a israelita Anat Lelior a levar a melhor (13,24), seguida pela alemã Rachel Presti (11,67) e pela espanhola Ariane Ochoa (6,27).



As atletas que venceram a primeira ronda estão já qualificadas para os quartos de final da competição, enquanto as outras vão disputar a ronda de eliminação para tentar seguir em frente na prova.



O MEO Euro Cup Surfing, que se segue a uma prova semelhante disputada na semana passada em França, não pontua para qualquer competição e tem como principal objetivo proporcionar momentos de competição aos atletas, depois de os circuitos de 2020 da WSL terem sido cancelados por causa da pandemia de covid-19.