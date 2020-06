Teresa Bonvalot vence primeira etapa da liga portuguesa de surf na Figueira da Foz

A surfista Teresa Bonvalot, bicampeã nacional em 2014 e 2015, ganhou hoje a primeira prova do circuito português de surf, o Figueira Pro, batendo na final Carolina Mendes, também bicampeã lusa (2016 e 2017), na Praia do Cabedelo.