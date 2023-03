Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Frederico Morais em Peniche

A olímpica Teresa Bonvalot, tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022), beneficiou do estatuto de primeira suplente do circuito feminino de elite e, face à desistência por lesão da francesa Johanne Defay, vai participar no MEO Rip Curl Pro, terceira etapa do circuito principal da WSL, tal como já tinha acontecido nas duas primeiras etapas disputadas no Havai, Pipeline (nono lugar) e Sunset Beach (17.º).Por seu turno, Yolanda Hopkins, campeã nacional em 2019, e que também representou Portugal na estreia do surf nos Jogos Olímpicos (Tóquio2020), tendo conquistado recentemente o título de campeã europeia - sucedendo a Bonvalot -, foi selecionada pela organização para surfar ao lado das melhores do mundo em Peniche, ocupando a única vaga reservada para 'wildcard' (convite).Já Frederico Morais, tricampeão nacional (2013, 2015 e 2020) vai 'matar saudades' do circuito mundial, onde já competiu vários anos (tendo sido despromovido na última época), tendo também sido o eleito para ocupar uma das duas vagas por convite no quadro masculino.O MEO Rip Curl Pro vai decorrer na Praia de Supertubos, em Peniche, entre 8 e 16 de março.