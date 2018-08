Teresa Portela e Joana Vasconcelos na final K2 500

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Ago, 2018, 12:49 / atualizado em 23 Ago, 2018, 12:52 | Outras Modalidades

A dupla lusa foi terceira na sua série, cumprindo a prova em 1.41,737 minutos, mais 2,475 segundos do que as neozelandesas Lisa Carrington e Catlin Ryan, que bateram as húngaras Anna Kárázs e Danuta Kozak, por 1,085.





A final realiza-se no sábado, às 13h04, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.



Fernando Pimenta cumpre



Fernando Pimenta apurou-se para as meias-finais da prova de K1 1.000 metros dos Mundiais de canoagem, em Montemor-o-Velho, ao vencer a sua série.



O tricampeão da Europa controlou a regata de princípio ao fim e venceu, com um tempo de 3.31,419 minutos, batendo o dinamarquês René Poulsen, por 1,755 segundos, e o belga Arturr Peters, por 1,825.



A final disputa-se no sábado às 12h21, enquanto as meias-finais decorrem pouco antes das 10h00.