Thiago Sens é o primeiro reforço do voleibol do Sporting

Thiago Sens, de 33 anos e quase dois metros de altura, atua na posição de zona 4 e chega ao Sporting depois de representar os franceses do Montpellier Volley, nas duas últimas temporadas, e, entre outros, os italianos do Modena e os árabes do Al Jazira.



O jogador, que terminou contrato com o Montpellier, admitiu aos canais de comunicação do Sporting que ficou muito “empolgado” e “feliz” com o convite do clube português, assinalando que “quer deixar o nome marcado em Portugal e na Europa”.



“Já tinha ouvido falar do Sporting, principalmente no futebol. Mas já sabia que tem uma diversidade de modalidades muito grande dentro do clube. Também já sei que o voleibol regressou há duas temporadas e que foi campeão na temporada passada”, acrescentou.



De acordo com Thiago Sens, que trabalhou com o novo treinador dos ‘leões’, Gersinho, no Campinas, em 2010/11, "o voleibol português ainda tem muito para evoluir", mas o potencial “é muito grande",



“Ele [Gersinho] era auxiliar técnico e a experiência foi boa. Tem um potencial muito grande, estuda muito e entende bem o jogo. Vai ser uma peça muito importante no plantel. Tenho a certeza de que está muito empolgado e disposto a dar 120%, como nós, jogadores, para que a época seja muito boa", frisou.



Thiago Sens considera-se um jogador “completo", com “grande vontade de vencer” e com o objetivo de conquistar títulos e erguer troféus em qualquer prova em que o clube participe.



"Gosto de entrar na quadra para ganhar e perder não faz parte do meu vocabulário, é uma coisa que eu odeio. Quando estiver na quadra, vou dar tudo, sempre com o objetivo de trazer títulos e colocar o nome do clube no patamar mais alto possível”, explicou.