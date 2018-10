Thibaut Pinot vence isolado Volta à Lombardia, último `monumento` da época

Lusa Comentários 13 Out, 2018, 16:54 | Outras Modalidades

A viver um dos melhores momentos da carreira, o gaulês triunfou na última grande clássica do ano, ao cumprir os 241 quilómetros entre Bérgamo e Como em 5:53.22 horas, menos 32 segundos do que o segundo classificado, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), com o belga Dylan Teuns (BMC) em terceiro, a 43.



Três dias depois de triunfar em Turim, Pinot igualou o feito de Laurent Jalabert: o francês tinha sido o último corredor francês a vencer quer a Milão-Turim e a Volta à Lombardia, em 1997.



O ciclista de 28 anos soma este triunfo a uma época 'em cheio', em que venceu a Volta aos Alpes, foi sexto na Volta a Espanha e nono nos Mundiais de fundo.



Rui Costa (UAE Emirates) foi hoje 38.º classificado, a 7.02 minutos do vencedor, e quatro postos acima de Nelson Oliveira (Movistar), que terminou com o mesmo tempo.