Thierry Neuville comanda o Rali da Finlândia

Neuville gastou 2.41,7 minutos para cumprir os 3,48 quilómetros deste primeiro troço, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai) no segundo lugar, a 1,2 segundos.O japonês Takamoto Katsuta (Toyota) foi o terceiro, a 2,6 segundos de Neuville.”, disse Neuville.O piloto belga admitiu que não se sente “confortável com o carro”.”, concluiu.O líder do campeonato, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) foi quarto, a 2,7 segundos de Neuville.A surpresa do dia foi o finlandês Jari Hutunen (Ford), que fez o quinto melhor tempo, a 3,2 segundos do líder.Em sexto ficou o britânico Elfyn Evans (Toyota), com o mesmo registo de Hutunen.Esta sexta-feira os pilotos enfrentam nove troços, com um total de 124,86 quilómetros cronometrados.