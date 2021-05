Thierry Neuville e Ott Tänak renovam com a Hyundai no Mundial de ralis

Neuville, de 32 anos, na equipa desde 2014, e Tänak, de 33, desde 2020, vão vivenciar com a Hyundai a transição para a era híbrida do Mundial, que usará a partir do próximo ano um “combustível original” não fóssil, “com uma mistura de componentes sintéticos e biocombustíveis”.



“Neuville desempenhou um papel fundamental na construção do programa WRC da Hyundai”, vencendo 13 ralis desde 2014 e terminando em quatro vezes como vice-campeão, refere a Hyundai em comunicado. O belga foi ainda "vice" no Mundial de 2013 com a M-Sport Ford.



Depois de garantir o título do Mundial de 2019 com a Toyota, Tänak ingressou na Hyundai em 2020, contribuindo de forma decisiva para “parte do sucesso da equipa na conquista do segundo título consecutivo de construtores”, apontou o fabricante coreano.