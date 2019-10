Thierry Neuville sobe à liderança no Rali da Catalunha

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) subiu hoje à liderança do Rali da Catalunha e parte para o último dia da 14.ª prova do Mundial com 21,5 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).