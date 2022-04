Tiafoe consegue reviravolta frente a Korda e está novamente na final

Finalista no Clube de Ténis do Estoril em 2018, Tiafoe foi obrigado a dar a volta ao marcador para se impor ao 37.º jogador mundial e oitavo cabeça de série, com os parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 56 minutos.

O 29.º classificado do `ranking` vai procurar no domingo, frente ao argentino Sebastián Báez, `vingar` a derrota que o português João Sousa lhe impôs há quatro anos na final.