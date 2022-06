Tiago Apolónia e Fu Yu avançam em Lima

Em singulares masculinos, Tiago Apolónia, 71.º do ‘ranking’ mundial, superou o sul-coreano Lim Jonghoon, 21.º e ‘carrasco’ de João Geraldo na ronda anterior, por 3-0, com os parciais de 11-4, 11-9 e 11-4.



Tiago Apolónia vai hoje jogar o acesso às meias-finais com outro jogador sul-coreano, no caso Kang Dongsoo, proveniente do torneio de qualificação.



Por seu lado, Fu Yu, 27.ª posicionada da hierarquia mundial, superou a porto-riquenha Brianna Burgos, 271.º, também por 3-0, pelos arrasadores parciais de 11-3, 11-1 e 11-4.



Nos quartos de final, marcados para hoje, a jogadora olímpica lusa vai medir forças com a alemã Nina Mittelham, 16.ª do ‘ranking’ mundial feminino.



Também hoje, os portugueses João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia vão disputar as meias-finais do quadro de pares masculinos do torneio WTT Contender de Lima, face aos suecos Anton Kallberg e Matias Falck.