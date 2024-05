Tiago Apolónia eliminado na Argentina

O português, 61.º do ranking mundial, cedeu ante o alemão Benedikt Duda, 42.º, por 11-8, 11-6 e 13-11, ficando pelo caminho e falhando um possível encontro com João Geraldo.



O 79.º posicionado da hierarquia vai bater-se com o argentino Martin Bentancor, 510.º, pelas 23:45 de Lisboa, defendendo o estatuto de um dos cabeças de série do torneio.



No quadro feminino, Fu Yu, 82.ª jogadora mundial, vai bater-se hoje, pelas 23:10, com a checa Hana Matelova, 84.ª, por um lugar nos quartos de final, depois de a rival ter eliminado já uma portuguesa, Jieni Shao, na ronda anterior.