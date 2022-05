Tiago Ferreira e Joana Monteiro sagram-se campeões nacionais de maratona BTT

Tiago Ferreira (DMT) e Joana Monteiro (Axpo/FirstBike/Vila do Conde) sagraram-se hoje campeões nacionais de maratona BTT na prova em Estremoz, distrito de Évora, com o primeiro a somar o sétimo título nacional da disciplina.