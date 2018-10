Tiago Monteiro acredita que tudo vai regressar à normalidade depois da grave lesão

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 15:20 / atualizado em 28 Out, 2018, 15:20 | Outras Modalidades

Ao volante de um Honda Civic, o português regressou à competição, 415 dias depois de um acidente em Barcelona, na penúltima ronda da competição, em Suzuka, no Japão, e ficou "satisfeito" com o desempenho conseguido.



"Regressar a uma prova do WTCR sem qualquer ritmo competitivo não é fácil. Sabia que ia levar o seu tempo e que não se consegue numa prova única. Mas conseguir, desde cedo, andar rápido, no grupo da frente e melhorar a cada volta, deixou-me feliz e confiante que tudo vai regressar ao normal", afirmou o portuense, em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa.



Monteiro foi 16.º na sessão de qualificação, um resultado que soube a pouco.



"Podia ter feito um resultado no ‘top10’ mas a bandeira vermelha não me deixou fazer a minha volta com o meu último jogo de pneus novos. As corridas foram intensas, tal como eu gosto, com muitas lutas e ultrapassagens. Era isto que eu precisava. Diverti-me bastante. E o meu desempenho melhorava volta a volta. Senti-me mesmo muito bem e estou superfeliz com o desfecho final do fim de semana”, referiu.



O piloto da Honda sublinhou a satisfação de ter ficado perto dos lugares pontuáveis, assumindo ainda ter ficado sensibilizado pelo carinho demonstrado pelos adversários, que formaram uma guarda de honra na hora de entrar em pista pela primeira vez.



"Não consigo exprimir em palavras o sentimento de satisfação que sinto neste momento. Não só por saber que fisicamente me sinto preparado para o regresso, mas também por ver o quão acarinhado sou nesta família que é o WTCR. Foi um fim de semana mágico. Chego ao fim feliz pelo que consegui fazer e grato a todas as pessoas que estiveram ao meu lado: família, amigos, médicos, Honda e também os meus fãs que foram sempre mostrando o seu apoio. Obrigado a todos, nada disto era possível sem eles", concluiu.



Tiago Monteiro vai agora falhar a derradeira prova do campeonato, em Macau, a conselho médico, de forma a evitar um embate que possa fazer retroceder a recuperação.