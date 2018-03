Tiago Monteiro falha arranque do WTCR

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Mar, 2018, 11:12 / atualizado em 26 Mar, 2018, 11:12 | Outras Modalidades

"Sabia que esta era uma possibilidade. O corpo humano não é uma ciência exata. Apesar de estar a recuperar a minha condição física, infelizmente o mesmo ainda não aconteceu a 100% com a capacidade ocular. Inevitavelmente isso não permite o meu regresso à competição", afirmou Tiago Monteiro, em declarações à sua assessoria de imprensa.



O piloto português, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 7 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC de 2017, quando o liderava.



"Estou triste, claro. Queria muito que as sequelas do acidente tivessem ficado lá atrás e que pudesse começar do zero esta nova época. Não é possível para já. Vou, no entanto, continuar o meu percurso como até aqui, na expectativa que tudo volte ao estado normal logo que possível", prosseguiu o português.



De acordo com a assessoria de imprensa do piloto, ainda não existe uma previsão sobre o regresso à competição de Monteiro.



"As evoluções têm sido notáveis, os tratamentos têm ajudado muito e a equipa médica tem feito um trabalho incrível, mas não posso correr riscos. Por mais que tenha feito tudo o que estava ao meu alcance, o corpo e a visão ainda não recuperaram totalmente. A condição humana fala mais alto. Ainda assim, tenho que agradecer à equipa fantástica e incansável que me tem acompanhado neste processo difícil", rematou.



O WTCR, que tem passagem marcada por Vila Real, em 23 e 24 de junho, vai arrancar em Marrocos, em 7 e 8 de abril.