Tiago Monteiro quer subir na classificação no WTCR

Lusa Comentários 24 Abr, 2019, 11:55 | Outras Modalidades

O piloto portuense, que ocupa atualmente o nono lugar da tabela depois de disputada a jornada de abertura, em Marrocos, diz acreditar que o circuito de Hungaroring se adequa ao seu Honda Civic.



"É um traçado técnico com curvas rápidas e longas que se ajusta bem ao nosso carro. É neste circuito que vamos conseguir perceber melhor como estamos face à concorrência. O nosso Honda está bastante equilibrado e, depois do que conseguimos em Marrocos, espero que a nossa performance possa ser tão boa", o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.



Com 20 pontos somados nas três corridas de Marraquexe, com um sexto e um oitavo lugares e uma desistência, Tiago Monteiro apresentou como prioridade "somar pontos" na Hungria.



"[Espero] Voltar a fazer uma boa qualificação e conseguir três bons resultados nas corridas que permitam angariar pontos importantes para subir posições na tabela", apontou.



"Estamos ainda no início do campeonato mas não podemos descurar pontos. No final, a diferença faz-se nos detalhes. Lutar pelo título é o objetivo para esta época. Por isso, todas as corridas são uma final", concluiu Monteiro.



A segunda ronda do WTCR disputa-se em Budapeste, na Hungria, com três corridas. Uma no sábado, às 14:00 (horas em Lisboa) e as restantes no domingo, às 14:30 e às 16:00.



O piloto português está no nono lugar, com 20 pontos, a 41 do líder, o sueco Thed Bjork (Lynk&Co).