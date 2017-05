Tiago Monteiro quer voltar a subir ao pódio e manter liderança do WTCC

Lusa 10 Mai, 2017, 15:38 | Outras Modalidades

“Tanto eu como a equipa estamos a trabalhar arduamente para que tudo funcione na perfeição para que consigamos continuar a somar pódios e, quem sabe, vitórias. É essa a minha meta para esta e todas as outras provas”, disse Tiago Monteiro, citado pela sua assessoria de comunicação.



Depois de ter subido ao pódio nas duas corridas da prova anterior, realizada no circuito italiano de Monza, Tiago Monteiro pretende aproveitar a etapa húngara para se manter no comando do Mundial, no qual detém 15 pontos de vantagem sobre o sueco Thed Björk, segundo classificado.



“Apesar de ser uma pista que se ajusta muito melhor às configurações do Honda Civic, também sabemos que os 80 kg de lastro não vão jogar a nosso favor. Teremos por isso de, desde cedo, traçar a melhor estratégia e encontrar a melhor forma de minimizar em pista esse ‘handicap’”, observou.



As duas corridas da prova húngara, terceira das 10 provas do WTCC – que terá passagem por Portugal, em Vila Real - estão marcadas para domingo, no circuito de Hungaroring.