Tiago Monteiro regressa à competição um ano depois

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Out, 2018, 10:29 / atualizado em 17 Out, 2018, 10:29 | Outras Modalidades

Tiago Monteiro, que compete no WTCR (Campeonato do mundo de carros de turismo), estará no Grande Prémio do Japão, ao volante do Honda Civic Type R TCR da Boutsen Ginion Racing que nas últimas corridas esteve nas mãos de Benjamin Lessennes e Ma Qinghua.



"Não há palavras para descrever a sensação de estar de volta. Houve alturas em que tudo pareceu mais complicado, mas nunca perdi a esperança nem o foco", disse o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.



O piloto, que em 2005 obteve a melhor classificação de um português na Fórmula 1, com um terceiro lugar nos Estados Unidos, sofreu um grave acidente no WTCC de 2017 (designação anterior), quando liderava a competição.



O acidente aconteceu numa sessão de testes da Honda, obrigando Tiago Monteiro a falhar as últimas provas do Mundial e toda a época de 2018, até ao seu regresso agora anunciado.



"Ter estado ao longo de todo o ano nas provas em que devia estar a correr e não o fazer, dilacerou-me, mas também me deu ainda mais força e motivação, por isso tenho a certeza que todos os meus sentimentos vão estar à flor da pele em Suzuka", disse ainda o piloto, de 42 anos.



Na pista japonesa, na penúltima prova do campeonato, Tiago Monteiro pretende fazer um regresso cauteloso, sem objetivos desportivos.



"Quero sobretudo divertir-me e sentir-me confortável com o meu andamento para depois poder regressar em 2019 a tempo inteiro", acrescentou, agradecendo a todos os que o apoiaram nos últimos 13 meses.