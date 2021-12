Tiago Monteiro voltou a Portugal após cinco dias internado na Rússia

Tiago Monteiro “” durante os cinco dias em que esteve internado num hospital russo, país onde, no domingo, na cidade de Sochi, decorreu a última prova da WTCR, informou em comunicado, a assessoria de imprensa do piloto.”, detalha a nota.Chegado a Portugal, Tiago Monteiro “”.Uma infeção respiratória de origem bacteriana afastou Monteiro da última prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo, depois de o piloto portuense ter sentido “um mal-estar geral ao início da manhã” de sábado, e de ter sido encaminhado para o centro médico do circuito, antes de ser “transportado para o hospital local para efetuar exames médicos”, que detetaram “uma infeção respiratória bacteriana”.

“Depois de cinco dias internado num hospital na Rússia, a quem devo agradecer por me terem ajudado a combater esta doença, regressar a Portugal foi um enorme alívio. Não foi uma tarefa fácil, já que a minha condição de saúde não permitia viajar num voo comercial normal. A necessidade de cuidados médicos continuados complicou tudo”, revelou o piloto luso, citado na nota, antes de agradecer a todos aqueles que ajudaram no voo de repatriamento.