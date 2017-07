Tiago Neves bate recorde nacional nos Jogos Surdolímpicos

Lusa 26 Jul, 2017, 19:45 | Outras Modalidades

Apesar de falhar a final da prova, o atleta estabeleceu um novo recorde em 02.22,61 minutos.



Na terça-feira, Tiago Neves tinha já batido o recorde nacional dos 100 metros mariposa, com o tempo de 1.00,50 minutos.



No atletismo, depois de ter conseguido na terça-feira o apuramento para a final de salto em comprimento, ao conseguir a quarta melhor marca do dia, com 6,81 metros, hoje Hemilton Costa foi sétimo, com 6,74 metros..



Bubacar Turé, por seu turno, foi 51.° nas eliminatórias dos 200 metros, tendo sido eliminado.



Até agora, Portugal somou duas medalhas nos Jogos Surdolímpicos – graças ao lutador Hugo Passos, que conquistou uma medalha de prata na categoria -71 kg da luta grego romana, e de Joana Santos, que venceu a medalha de bronze em -63 kg.