Tiago Reis venceu segunda prova do Nacional de todo-o-terreno e é o novo líder

O piloto famalicense, campeão nacional de 2021, estreou da melhor forma a nova viatura, ao terminar a prova realizada em Espanha com o tempo de 04:30.04,3 horas, deixando o segundo classificado, Henrique Silva (Mercedes Cattiva Proto), a 2.53,8 minutos. João Dias (Can-Am Maverick) foi terceiro, a 6.03,8 minutos, vencendo entre os SSV.



"Começámos cautelosos no prólogo e hoje acabámos por tentar melhorar o nosso andamento. Sabíamos que esta prova era importante nas contas do campeonato para nós e por isso demos o nosso melhor. Estamos muito contentes com esta vitória e esperamos que seja a primeira de muitas", explicou o vencedor da prova.



João Ramos (Toyota Hilux), anterior líder do campeonato, foi obrigado a desistir em Espanha devido a avaria.



"Sofremos um pouco com o 'road-book' e mais tarde acabámos por dar um toque numa pedra que nos deixou fora de prova. Gostávamos muito de ter terminado, até porque um pódio aqui nos dava pontos muito importantes para o campeonato", lamentou João Ramos.



Nas motas, o líder é David Megre (Kawasaki), com 2.24,5 segundos de avanço sobre Kevin Giroud (Yamaha), primeiro das moto4, com Pedro Bianchi Prata (Honda) em terceiro, a 3.12,8 minutos.