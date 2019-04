Tiger Woods a uma pancada da liderança do Masters de golfe

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2019, 08:44 / atualizado em 13 Abr, 2019, 08:44 | Outras Modalidades

Os cinco golfistas seguem todos com 137 pancadas, sete abaixo do par, perseguidos a uma pancada por um quarteto, que inclui o norte-americano Tiger Woods, em busca do seu 15.º "major" e primeiro em mais de uma década, desde 2008.



"Fiz uma volta sólida. Falhei alguns 'putts' mais curtos, mas marquei outros mais longos, o que compensou", afirmou Tiger Woods, que já ganhou no Augusta National Golf Club por quatro vezes, em 1997, 2001, 2002 e 2005.



O golfista, de 43 anos, também venceu três vezes o Open dos Estados Unidos (2000, 2002 e 2008), três o The Open (2000, 2005 e 2006) e quatro o PGA Champioship (1999, 2000, 2006 e 2007).



O norte-americano fez 68 pancadas (quatro abaixo do par) no segundo dia do primeiro "major" do ano - depois de marcar 70 (duas abaixo) no primeiro -, ao somar seis "birdies" (uma pancada abaixo do par) e dois "bogeys" (uma acima).



Tiger Woods está na corrida, mas, a meio da prova, tem cinco jogadores à sua frente, sendo que, desse quinteto, Oosthuizen foi o melhor do dia, com 66 pancadas (seis abaixo do par), contra 67 (cinco abaixo) de Molinari e Day e 68 (quatro abaixo) de Scott.



Koepka, que partilhava a liderança no final do primeiro dia, ficou-se pelas 71 pancadas (uma abaixo do par), mas, ainda assim, fez bem melhor do que o compatriota Bryson DeChambeau, que caiu do primeiro para o 16.º posto, com 141 (três abaixo), ao somar 75 (três acima) na ronda de sexta-feira.





Os norte-americanos Dustin Johnson e Xander Schauffele e o sul-africano Justin Harding, que seguem empatados com Tiger Woods, estão também muito bem colocados, tal como o inglês Ian Poulter e o espanhol Jon Rahm, juntos no 10.º posto, a apenas duas pancadas dos cinco líderes.