Tiger Woods em oitavo após 1ª volta do Valspar Championship

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mar, 2018, 11:59 | Outras Modalidades

Tiger Woods, de 42 anos, concluiu o primeiro dia com 70 pancadas, uma abaixo do par, depois de marcar cinco "birdies" (uma pancada abaixo do par) e quatro "bogeys" (uma acima).



"Foi complicado ao nível das condições metereológicas, mas foi um bom teste para mim. Consegui controlar a bola durante a maior parte da jornada", disse o norte-americano, vencedor de 14 torneios do "Grand Slam".



A prova é liderada pelo canadiano Corey Conners, com 67 pancadas, quatro abaixo do par, sendo que Tiger Woods está igualado, entre outros, com Justin Rose, Sergio Garcia, Jim Furyk, Brandt Snedeker ou Adam Scott.



Tiger Woods já venceu 79 torneios do circuito professional norte-americano (PGA), o último em agosto de 2013.