Tiger Woods no segundo lugar em Valspar Championship

10 Mar, 2018

Depois de uma primeira volta com 70 pancadas, uma abaixo do par, que lhe valia o oitavo posto, Tiger Woods, de 42 anos, melhorou, após um percurso com quarto "birdies" (uma pancada abaixo do par) e apenas um "bogey" (uma acima).



"Penso que não vai dar para liderar, mas, pelo menos, estou bem colocado para o fim de semana. Hoje (sexta-feira), foi um dia bom", disse Tiger Woods, quando concluiu a sua segunda volta ao percurso de Palm Harbor.



Tiger Woods não conseguiu, de facto, a liderança, mas está no quinteto de segundos classificados, com 138 pancadas, quatro abaixo do par, apenas a duas do canadiano Corey Conners, que segurou a liderança conquistada no primeiro dia.



A par de Woods, seguem o inglês Paul Casey e os também norte-americanos Brandt Snedeker, Ryan Palmer e Kelly Kraft.



O ex-número 1 mundial, vítima de várias operações às costas nos últimos anos, já venceu 79 torneios do circuito professional norte-americano (PGA), mas não conquista nenhum desde agosto de 2013.