Tigst Assefa pulveriza recorde mundial feminino da maratona

Kosgei era a detentora do recorde desde 13 de outubro de 2019, quando venceu a maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 2:14.04 horas, fazendo então cair o máximo da britânica Paula Radcliffe (2:15.25, em Londres, em 13 de abril de 2003).



Em Berlim, Assefa, de 26 anos, repetiu o triunfo do ano passado, então em 2:15.37 horas.



Na prova masculina, o queniano Eliud Kipchige, de 38 anos, tornou-se o primeiro a vencer pela quinta vez, repetindo 2015, 2017, 2018 e 2022, mas, com 2:02.42 horas, não bateu o seu recorde mundial, de 2:01.09, conseguido na edição do ano passado.