Tim Merlier vence Danilith Nokere Koerse ao `sprint`

O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) venceu hoje ao 'sprint' a clássica Danilith Nokere Koerse, na Bélgica, à frente do alemão Max Walscheid (Cofidis), segundo, e do compatriota Arnaud de Lie (Lotto Soudal), terceiro.