Tim Merlier vence sprint com `photo finish` milimétrico na Volta aos Emirados

Merlier, de 30 anos, cumpriu os 151 quilómetros entre o castelo de Al Dhafra e Al Mirfa em 3:17.35 horas, batendo sobre a meta o australiano e o britânico Mark Cavendish (Astana), terceiro.

A decisão demorou largos minutos a ser anunciada, com os técnicos a analisarem o ‘photo finish’ enquanto os dois ciclistas esperavam, com muito pouco a diferenciar o sprint dos dois velocistas.



Antes, a etapa tinha ficado marcada pelo impacto do vento, que provocou vários ‘abanicos’ (cortes no pelotão), muito por ação da Soudal-QuickStep, que tinha na frente o campeão do mundo belga Remco Evenepoel.



Alguns ciclistas acabaram por anular a diferença e chegar à frente, com Merlier a assumir a dianteira da geral, com quatro segundos sobre Ewan, segundo, e sete segundos sobre outro australiano, Luke Plapp (INEOS), que se esforçou para ‘tapar’ as diferenças causadas pelo vento e ainda bonificou na jornada de hoje.



Na terça-feira, o pelotão enfrenta um contrarrelógio por equipas na segunda de sete etapas da prova WorldTour, com 17,3 quilómetros em torno do porto de Khalifa.