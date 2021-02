Timothy Dupont vence segunda etapa da Étoile Bessèges em bicicleta

O belga Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie) venceu hoje ao ‘sprint' a segunda etapa da Étoile Bessèges em bicicleta, com o francês Christophe Laporte (Cofidis) a manter a liderança da classificação geral individual.