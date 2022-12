Tiro. Maria Inês Barros nas "meias" da President’s Cup

A jovem de 20 anos tem mostrado consistência na prova, que reúne os 12 melhores do ranking de cada disciplina de tiro e de tiro com armas de caça, conseguindo hoje o segundo melhor registo do "ranking match" do fosso olímpico, a segunda fase de qualificação para a disputa por medalhas.Com 21 pontos na única pranchada disputada, um "shoot off" com a francesa Carole Cormenier, atual campeã do mundo da disciplina, "sorriu" à gaulesa, que também bateu a jovem lusa na final dos Jogos do Mediterrâneo, em que Barros conquistou prata.Nas meias-finais, marcadas para esta sexta-feira, o confronto direto ditou para a portuguesa um encontro com a italiana Jessica Rossi, campeã olímpica de "trap" em Londres2012.