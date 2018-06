Título europeu de canoagem em K 200 metros é "orgulho" para Portugal - Ministro da Educação

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 14:39 | Outras Modalidades

“Parabéns à Teresa Portela e à Joana Vasconcelos por mais esta conquista europeia”, escreveu o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na sua página na rede social Twitter, considerando o feito das atletas como “a excelência da canoagem nacional em Belgrado”.



Ter “atletas empenhados, combativos e talentosos” é “um orgulho para Portugal”, referiu Tiago Brandão Rodrigues, que felicitou ainda as equipas técnicas e federação da modalidade pelo trabalho desenvolvido.



Já o secretário de Estado da Juventude e Desporto, também no Twitter, destacou o facto de se tratar de uma conquista obtida por mulheres.



Para João Paulo Rebelo, a seleção portuguesa de canoagem é “grande” e “orgulha” a modalidade e o desporto português.



Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistaram hoje o título europeu em K2 200 metros, em Belgrado, ao terminarem a final em 37,055 segundos.



Teresa Portela e Joana Vasconcelos impuseram-se às russas Natalia Podalskaya e Vera Sobetova, segundas classificadas por 28 milésimos de segundo, e às polacas Dominika Wlodarczyk e Katarzyna Kolodziejczyk, terceiras a 0,092 segundos.



Esta foi a terceira medalha conquistada pela seleção portuguesa em Belgrado, depois de Fernando Pimenta se ter sagrado tricampeão continental em K1 1.000 metros, no sábado, e de ter terminado no terceiro lugar, hoje, em K1 500.



Ainda hoje, Fernando Pimenta disputa a final de K1 5.000 e Marco Apura a de C1 5.000.