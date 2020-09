Títulos de bodysurf de 2020 vão ser decididos numa única etapa

“Em 2020, devido à situação provocada pela pandemia da covid-19 a Associação Surf Social Wave, promotora da modalidade em conjunto com a Federação Portuguesa de Surf, optou por realizar apenas uma etapa que decidirá o título de campeão nacional open e júnior”, refere um comunicado da organização, indicando que os atletas terão de respeitar o plano de contingência elaborado pela federação.



A prova, para a qual as inscrições abriram hoje, decorrerá apenas num dia, em 24 ou 25 de outubro, em Carcavelos ou no Guincho, devendo a organização escolher a melhor data para a realização na quarta-feira anterior.