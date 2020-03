Tom Brady anuncia saída após 20 anos nos New England Patriots

“A minha aventura no futebol americano vai levar-me a outro lugar”, escreveu o jogador, de 42 anos, numa longa mensagem na rede social Twitter.



Brady representou os New England Patriots durante 20 temporadas, tendo conquistado seis vezes o Super Bowl, o que o torna o jogador com mais títulos da NFL.



O jogador, eleito três vezes o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular, não revelou qual o clube que representará na próxima temporada.



Na mensagem no Twitter, Brady, agradeceu aos companheiros de equipa, responsáveis do clube e adeptos.



“Vivi duas décadas mais felizes do que alguma vez poderia imaginar”, escreveu Brady, que disputou nove finais do Super Bowl, nas quais foi considerado MVP em quatro ocasiões.