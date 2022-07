Tomás Bessa desce para 35.º no `challenge` irlandês de golfe

O profissional português concluiu a terceira ronda com 74 pancadas, no Par do campo do The K Club, em Palm South, passando a ter, nos três dias de torneio, 215 'shots', a 14 do inglês Todd Clements, que lidera destacado.



Bessa, que regressa à competição no domingo de manhã, está agora no agregado do torneio com uma pancada abaixo do Par.



O português, que é o 190.º do 'ranking' do Challenge Tour de golfe do circuito europeu, entregou um cartão com um 'eagle' (duas abaixo do Par) e quatro 'bogeys' (uma acima).