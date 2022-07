Tomás Bessa termina em 40.º no `challenge` irlandês de golfe

O golfista luso fez a quarta e última volta no campo do The K Club, em Palm South, com 73 pancadas, o que lhe deu um total de 288, ou seja, o Par previsto para o torneio.



O português, que é o 190.º do 'ranking' do Challenge Tour de golfe do circuito europeu, apresentou um cartão final com três 'eagles' (duas abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).



Outros dois golfistas lusos estiveram no torneio, mas apenas nos dois primeiros dias, já que não passaram o 'cut': Vítor Lopes finalizou no grupo dos 99.ºs e Tomás Melo Gouveia nos 139.ºs, entre 155 participantes.



Todd Clements, que se destacou logo ao segundo dia, terminou com 269 pancadas (-19), com o segundo lugar a ficar para o norte-irlandês Tom McKibbin, com 275 (-16) e o terceiro para o irlandês John Murphy, com 277 (-11).