O português, que tem um agregado de 217 pancadas e está empatado com mais cinco jogadores, marcou hoje dois ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco), dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo-‘bogey’ (duas acima).



O torneio, no qual o português Ricardo Santos não conseguiu passar o ‘cut’, é liderado pelo neerlandês Wil Besseling e pelo espanhol Joel Moscatel, que seguem ambos com um total de 204 pancadas.