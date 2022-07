O único luso ainda em prova, que ocupava na véspera o 38.ºlugar, regressa ao campo no domingo para o seu percurso final.





No cartão hoje entregado, voltou a registar duas pancadas abaixo do par do campo (70), graças a cinco 'birdies' (uma abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e um 'duplo bobey' (duas acima).No agregado dos três dias, soma 212 pancadas, a nove da liderança do inglês Nathan Kinsey.