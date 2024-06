Tomás Melo Gouveia termina em 34.º torneio francês do Challenge Tour de golfe

Melo Gouveia terminou o torneio com um agregado de 284 pancadas, depois de hoje ter sido um dos quatro golfistas a conseguir a segunda melhor marca do dia, com 67 pancadas (cinco abaixo do par do campo).



O português, que subiu 21 lugares na classificação em relação a sábado, entregou, na última volta do torneio, um cartão com dois ‘bogeys’ (uma pancada acima) e sete ‘birdies’ (uma abaixo).



O vencedor do torneio foi decidido no desempate, no qual o espanhol Joel Moscatel se impôs ao francês Benjamin Hebert, depois de ambos terem terminado empatados com um agregado de 274 ‘shots’.