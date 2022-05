Toque em muro afasta Loeb da liderança e do Rali

Um toque num muro sofrido no arranque da primeira especial da tarde desta sexta-feira afastou o piloto francês Sébastien Loeb (Ford Puma) da liderança da 55.ª edição do Rali de Portugal. Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o novo líder.