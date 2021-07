Tóquio 2020. Portugal consegue a primeira vitória no andebol

Partida sofrida da equipa portuguesa que teve durante largos minutos do jogo em desvantagem, em que o guarda-redes do Bahrain e as bolas nos postes tiraram vários golos aos 'Heróis do Mar'.





Na segunda parte, Gustavo Capdeville foi superlativo mantendo Portugal dentro do jogo mesmo em alturas em que a equipa de Paulo Jorge Pereira cometeu alguns erros, em especial no ataque.





O resultado final foi conseguido nos últimos segundos, com um roubo de bola, contra-ataque e golo de Pedro Portela a fechar o marcador em 26-25, mesmo com Portugal em inferioridade numérica, depois da exclusão de Daymaro Salina.





É a primeira vitória de sempre de Portugal no andebol nos Jogos Olímpicos, um triunfo histórico. A próxima partida da seleção será frente à Suécia, às 03h30 da manhã, hora de Portugal.