Tóquio foi palco do primeiro título ATP para Ben Shelton

A ter uma excelente primeira temporada a tempo inteiro no circuito ATP, Shelton, de 21 anos e 19.º do ranking mundial, bateu Karatsev, 50.º, por 7-5 e 6-1, em uma hora e 23 minutos.



Na sua primeira final, Shelton tornou-se o sexto tenista a conseguir a primeira vitória em torneios esta temporada e o primeiro desde o italiano Lorenzo Musetti (Hamburgo em 2022) a fazê-lo num torneio de categoria 500.



Shelton vai subir à 15.ª posição da hierarquia, a sua melhor de sempre, na segunda-feira, depois de ter começado a temporada no 96.º posto.



Karatsev procurava o seu quarto título no circuito ATP e o primeiro desde que derrotou o britânico Andy Murray na final de Sydney em 2022.