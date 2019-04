Tóquio vai ter casa da lusofonia durante Jogos Paralímpicos de 2020

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 16:03 | Outras Modalidades

“A casa da lusofonia virá fortalecer os laços históricos entre os países de língua portuguesa através do desporto paralímpico. Queremos que cada um dos comités paralímpicos nacionais de língua portuguesa leve a este espaço um pouco da cultura do seu país, convictos que será seguramente um momento de afirmação da lusofonia no movimento paralímpico internacional”, disse o presidente do CPP, José Manuel Lourenço.



Em comunicado, o CPP anunciou a criação desta estrutura, que “será um local privilegiado de encontro e celebração das culturas da lusofonia, com o desenvolvimento de diversos eventos ligados ao desporto, gastronomia, turismo, conferências, exposições permanentes, conferências de imprensa e transmissão de provas em direto”.



A iniciativa do “projeto inovador” está “pensada para incluir todos os comités paralímpicos nacionais de língua portuguesa”, na Shibaura House, na capital japonesa.



“A casa da lusofonia será um marco emblemático do espírito colaborativo que compartilhamos com os comités paralímpicos nacionais da comunidade dos países de língua portuguesa. Será um espaço interessante, com as mais diversas atividades para seus visitantes. A iniciativa mostra o espírito de unidade que há entre as nossas nações, em especial quando se trata do desporto paralímpico. É uma oportunidade única de inspirar uma geração e difundir nossos valores na sede dos próximos Jogos", referiu Mizael Conrado, presidente do Comité Paralímpico do Brasil.



Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 25 de agosto e 06 de setembro.