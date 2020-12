Tóquio2020. Adiamento aumenta orçamento para 13 mil milhões de euros

Este novo orçamento, cerca de 2,3 mil milhões superior ao que tinha sido anunciado anteriormente, vem confirmar as expetativas já previstas de um custo adicional provocado pelo adiamento e pelas medidas sanitárias de combate à propagação do novo coronavírus., de acordo com um estudo comparativo da Universidade de Oxford.A organização dos Jogos procura reduzir o orçamento, adotando diversas medidas, como um menor investimento em certas cerimónias, redução do número de bilhetes oferecidos e do número de convidados oficias.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.