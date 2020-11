Tóquio2020: Adiamento para 2021 com custo acrescido de 1,6 mil ME

Os organizadores dos Jogos Olímpicos decidirão oficialmente o montante deste aumento em meados de dezembro, após discussões com o governo japonês e a cidade de Tóquio, informou o jornal Yomiuri Shimbun, citando fontes anónimas encarregadas da organização dos Jogos.



O maior evento desportivo do mundo foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O seu início está agora previsto para 23 de julho de 2021.



O atraso resultou numa multiplicidade de novos custos, que vão desde a necessidade de fazer novas reservas até à manutenção do pessoal encarregue da organização.



As recentes novas vagas da epidemia, que afetam muitos países, levantaram dúvidas sobre a possibilidade de o evento ter lugar em 2021, mas os organizadores dizem que será seguro.